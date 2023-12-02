السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المصريون في لبنان يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصلت السفارة المصرية في لبنان لليوم الثاني على التوالي استقبال الجالية المصرية للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024 .

 

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سفير مصر لدى لبنان: مؤشرات جيدة لتوافد المواطنين على التصويت بالانتخابات (فيديو)

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سفير مصر في لبنان: تسهيلات لإجراء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتوافد المصريون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وذلك في أول يوم عطلة أسبوعية رسمية في لبنان، حيث يوافق يومي السبت والأحد عطلة في الدولة اللبنانية.

واتخذت السفارة المصرية بلبنان كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الناخبين، حيث تسمح للمواطنين المصريين الحاملين لبطاقة الرقم القومي (سواء سارية أو منتهية) أو جواز السفر المميكن بالدخول إلى مقر اللجنة التي تبدأ بتسجيل دخول الناخب إليكترونيا عبر أجهزة التابلت التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم المواطن بالتوقيع في كشف الحضور ليحصل على ورقة الاقتراع ومدون بها أسماء ورموز المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية.

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