شباب الجامعات ينجحون في تنظيم مهرجان شرم الشيخ الدولي

نجح شباب شرم الشيخ المتطوعون من طلاب المدارس والجامعات في تنظيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي ضم فرق مسرحية من العديد من دول العالم .

وقد اشاد الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان في حفل ختام المهرجان امس بالشباب المتطوعون في التنظيم ومنسقة فريق الشباب مروة عبد الواحد .

وقالت مروة عبد الواحد منسقة فريق شباب شرم الشيخ ان فريق الشباب المتطوعين من مدارس شرم الشيخ والجامعات ظهروا بمنظر رائع ومشرف وخاصة انهم يجيدون اللغات الاجنبيه المختلفة فهم من استقبلوا الضيوف ونظموا دخول المسرح والحفل الختامي مشيرة إلي إن الفريق يعمل تحت إشراف الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء في معظم الفعاليات والمؤتمرات التي تنظم بشرم الشيخ لإكساب الشباب الخبرة في القيادة والتنظيم .

وكان كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال ختام دورته الثامنة 6 فنانين من مختلف أنحاء العالم، فمن مصر كرم الدكتور عمرو دوارة ، والفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة، وكرم من دولة الكويت الفنان عبد الله عبد الرسول ، ومن سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري ، ومن سوريا الفنان أسعد فضة" الشخصية العربية المكرمة"، و الذي اعتذر لأسباب خاصة خلال فيديو تم عرضه علي الشاشة في ختام المهرجان، كما كرمت الفنانة والنجمة الإيطالية ماريتسا تيديسكي.

قدم ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل من الفنان المصري طه خليفة، والفنانة التونسية مريم الصياح ، وكان قد بدأ ختام المهرجان، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي شارك فيها المتدربين في الورشة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي.

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