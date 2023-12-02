السبت 02 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المصريون بالخارج يسطرون ملحمة وطنية جديدة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

 عرضت فضائية "إكسترانيوز" لقطات مصورة من بلدان عدة لتوافِد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع للتصويت واختيار الرئيس المقبل للبلاد في ثاني أيام الانتخابات، في اليوم الثانى على التوالى وبمشاركة مميزة وحشد كبير، حرص آلاف المصريين فى الدول العربية على التوافد لمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من الجالية المصرية، في مخلف دول العالم.

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عضو الجالية المصرية بالسعودية: إنشاء 3 أماكن انتظار بسبب الزحام في الانتخابات

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لليوم الثاني على التوالي.. المصريين في الإمارات يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين في الإمارات وسلطنة عمان:

 انطلق تصويت المصريين في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا و في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

تصويت المصريين في الخارج:

 بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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