استمرار تصويت المصريين في 6 دول عربية بالانتخابات الرئاسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستمرار تصويت المصريين في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال والسعودية وروسيا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

تصويت المصريين في الخارج:

بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الجمعة، وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية للانتخابات:

في وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية، أو جواز السفر سارى الصلاحية، مثبتًا به الرقم القومى.