السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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انتهاء تصويت اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية للمصريين في نيوزيلندا

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

 قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 103 لجان تعمل في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وتم غلق لجنة واحدة وهي لجنة نيوزيلندا بعدما انتهى التصويت في اليوم الثاني بها.

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 سفارة الرياض:

 أضاف “بنداري” في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أذاعته قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت: “كان عندنا بعض المشكلات الفنية المتعلقة بإدارة المنظومة في سفارة الرياض، وتدخل الفريق التقني وتعامل مع الموقف".

مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات:

 أشار مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه كانت هناك بعض البطاقات في بعض السفارات لم تكن يتم قراءتها وتدخلنا وجرى حل المشكلات أولًا بأول.

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