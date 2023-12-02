أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

قالت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا تحتفظ بأربع سفن حربية في البحر الأسود وأخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملات صواريخ كاليبر.

ونقلت وكالة يوكرين فورم الأوكرانية للأنباء اليوم السبت عن القوات البحرية قولها - في بيان لها - "تحتفظ روسيا بأربع سفن حربية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر، فيما توجد سفينتان حربيتان في البحر المتوسط".

وبحسب (يوكرين فورم)، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، 10 منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.