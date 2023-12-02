اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئات

يلتقي منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عاما، مع نظيره منتخب نيجيريا، اليوم السبت، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة الأمم الأفريقية، المقامة في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

موعد مباراة مصر ونيجيريا



ومن المقرر أن مباراة مصر ونيجيريا في بطولة افريقيا للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عاما، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عاما عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من، إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

وكان المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة و النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، قد اجتمع مع منتخب الناشئات في حضور البرازيلي ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وحرص على تحفيز اللاعبات ومطالبتهن بالتركيز واللعب من أجل الفوز والعودة باللقب.

وأكد قمر على ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب ومستواه المتميز في حصد البطولة والعودة بها إلى مصر مشددًا على دعم الجميع لهم في مشوار البطولة.