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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شركة طيران تجبر أحد ركابها على خلع فميصه.. والسر: فلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

أجبرت شركة طيران أحد الركاب على إخفاء قميصه أو قلبه من الداخل إلى الخارج، بسبب كلمة "فلسطيني"، مهددة إياه بطرده من الطائرة، وفق روسيا اليوم.

 

ووقعت الحادثة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2829، من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى فينيكس.

واعتبرت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، الحادثة تجاهلا للحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن هوياتهم الثقافية والوطنية، فيما دعت شركة الطيران إلى إصدار اعتذار رسمي للراكب المتضرر.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة التي استمرت لـ7 أيام بين "حماس" وإسرائيل، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

 

 

 

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