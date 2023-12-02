كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي للتجسس من أمريكا

تطلق كوريا الجنوبية، أول قمر صناعي للتجسس العسكري من الولايات المتحدة، وذلك على متن صاروخ من شركة "سبايس إكس"، وفق روسيا اليوم.

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد أقل من أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا لأغراض التجسس. وسيحمل القمر صاروخ "فالكون 9"، ومن المقرر أن ينطلق من كاليفورنيا عند الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش.

وإذا وضع بنجاح في المدار، سيصبح أول قمر صناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية، وسيكون قادرا على مراقبة نشاطات بيونغ يانغ المسلحة نوويا.

وتسعى سيئول لإطلاق 4 أقمار صناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.

ويفترض أن يوضع القمر في مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، وسيكون قادرا على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترا.

ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس.