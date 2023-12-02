علق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلق على خلافه مع ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، على الخلاف الذي نشب بينه وبين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال منافسات كأس العالم قطر الماضية.



وكان ميسي قد قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بالمونديال للمرة الثالث قي تاريخ التانجو، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وتحدث ميسي في مقابلة تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد أزعجني ما قاله ليفاندوفسكي عقب فوزه بجائزة ذا بيست، وذلك بسبب أنني فزت بالكرة الذهبية في 2021 عبرت عن شعوري بكل صراحة".

وتابع: "بالطبع، لقد تجاهلت ليفاندوفسكي خلال المباراة، وكنت غاضبا للغاية منه، بسبب تحدثه عني بطريقة غير مقبولة، وبالفعل تعمدت مراوغته في الملعب".

وأكمل: "التقينا مع بعضنا وتحدثنا واتفقنا على أنه كان سوء فهم، لقد انزعج ليفاندوفسكي أيضًا، لأن وسائل الإعلام نشرت ما قاله بطرق غير دقيقة".

وأكمل: "ما حدث خلال مواجهة هولندا يعد به تشابهًا كبيرًا لموقفي مع ليفاندوفسكي، وذلك بسبب إزعاج البعض لما يقولوه خارج الملعب وعدم احترامهم للخصم".

وتابع ميسي تصريحاته: "لم أبحث عن استفزاز مدرب هولندا لويس فان جال أو أقلل منه قبل المباراة، ولم أفعل ذلك أبدًا، ولا أحب أن أجد هذه المعاملة".

وأضاف: "أعتقد أن فان جال وحارس مرمى هولندا، تعمدا الحديث بشكل لا يليق، فأنا لا أحب هذه الأجواء على الإطلاق".