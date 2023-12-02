إبراهيم سعيد يكشف كواليس خناقته مع رضا عبد العال (فيديو)

كشف إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كواليس "خناقته" مع الكابتن رضا عبدالعال على إحدى القنوات الفضائية.

أنا مش بتاع أفلام أو ترند

وقال إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم، أن “الخناقة” لم تكن من أجل الترند وكانت حقيقية، مؤكدا أنه لا يهين نفسه من أجل إحداث شهرة أو صناعة الترند، "أنا مش بتاع أفلام أو بتاع ترند.. مش ههين نفسي أو ههين حد عشان التريند"

وأشار إبراهيم سعيد إلى أنه يوافق على خروج أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لتجربة الاحتراف في الدوري السعودي، على أن تكون أندية القمة في الدوري السعودي كالاتحاد أو النصر.

وأوضح أنه إذا لم يأت عرض مناسب لزيزو للاحتراف في أندية القمة بالخارج عليه أن يستمر في نادي الزمالك لكي يحقق مزيد من النجاح ويكون أفضل لاعب في مصر.