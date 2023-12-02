رابيو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس

سجل الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط نادي يوفنتوس، رقماً قياسيا بعدما قاد فريقه لفوز صعب على حساب مونزا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوسعلى مونزا بهدفين لهدف، أمس الجمعة، على ملعب يو باور ستاديوم اليوم الجمعة، ضمن الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف يوفنتوس الأول عن طريق أدريان رابيو من ضربة رأسية قوية، وواصل تألقه مع فريقه هذا الموسم.

وأصبج أدريان رابيو هو أكثر من سجل أهدافًا بين لاعبي خط وسط الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين في جميع المسابقات برصيد 13 هدفًا، متساويًا مع فيليبي أندرسون وتيون كوبمينيرز.

ووصل يوفنتوس للنقطة رقم 33 ليتصدر ترتيب المسابقة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد مونزا عند 18 نقطة في المركز التاسع ويترقب جمهور يوفنتوس نتيجة مباراة إنتر ميلان ونابولي، على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في الجولة 14 من الكالتشيو لتحديد متصدر المسابقة.

ويرتبط رابيو بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2024، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية يونيو الجاري، وسيصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لاي فريق في شهر يناير المقبل 2024.