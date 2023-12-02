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السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني

بيراميدز
بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة قوية أمام نواذيبو الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

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ومن المقرر أن يحل ضيفًا على الفريق الموريتاني بملعبه، بعدما تواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والاي تضم كل من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.
وكان الفريق السماوي قد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى أمام مازيمبي بهدف دون رد، في المبارراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الدفاع الجوي.
بينما خسى نواذيبو بثلاثة أهداف دون رد من صن داونز، في جنوب إفريقيا.
 

ترتيب المجموعة
يتصدر ترتيب المجموعة صن داونز برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بيراميدز المتواجد في المركز الثاني ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق الجنوب إفريقي.
ويتواجد في المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة الأولى لـ دوري أبطال إفريقيا مازيمبي ونواذيبو على الترتيب بدون نقاط.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو
تنطلق مواجهة بيراميدز أمام نواذيبو في السادسة من مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية.
وتُذاع مواجهة بيراميدز وتواذيبو على قناة beIN Sports HD 8.
بينما سيقوم محمد مبروكي بالتعليق على مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني.

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