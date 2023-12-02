يوفنتوس يهزم مونزا ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على مونزا بهدفين لهدف، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف يوفنتوس الأول بتوقيع أدريان رابيو وذلك في الدقيقة 12، واستمر تقدم البيانكونييري حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة والتي شهدت إثارة كبيرة بعدما تعادل مونزا في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدلَا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق فالنتين كاربوني.

وقبيل إطلاق حكم المباراة صافرته بنهاية المباراة، خطف فيدريكو جاتي هدفا قاتلا ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويتصدر يوفنتوس بفوزه على مونزا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويترقب يوفنتوس موقفه في الصدارة لحين خوض فريق إنتر ميلان مباراته في الجولة نفسها ضد نابولي، يوم الأحد المقبل.