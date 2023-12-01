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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على الجزيرة في كأس مصر لليد

الزمالك
الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره الجزيرة، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2023/2024.

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تواجه الفريقان على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك ضمن مواجهات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.
فقد انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 24-24، ليلجأ الثنائي لأشواط إضافية انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيحة 30 - 29.
ونجح الزمالك بفضل هذا الفوز في الصعود لمواجهة اتحاد الشرطة في مباراة دور الثمانية، والمقرر لها يوم 8 مارس من العام المقبل، وسيتم تحديد مكان إقامة اللقاء وقت لاحق.
الجدير بالذكر أن الزمالك يقوده فنياً، أحمد رمضان مديراً فنياً، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديراً للفريق، ومحمد أشرف طبيباً، وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.

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