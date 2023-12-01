وفاة طالب وإصابة والده في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه وفاة نجل قائد السيارة طالب في العقد الثاني من العمر وإصابة والده بجرح بفروة الرأس وإشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "كمال . ز . م . ه" 54 سنة مدير فندق خاص بالغردقة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة "زياد ك ز م" 20 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وإصابة قائد السيارة بجرح بفروة الرأس وإشتباه كسر بالقدم اليسري .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي .





وبسؤال قائد السيارة وشقيقه "كامل . ز . م . ه" 60 سنة عامل ومقيم دائرة مركز جرجا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .