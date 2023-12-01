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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان يُلمح لإمكانية العودة لريال مدريد

زيدان
زيدان

علق على زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، على إمكانية عودته مرة أخري لتدريب الميرينجي خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت بإن أنشيلوتي وقع على عقود تدريب منتخب السيلساو خلال الفترة الماضية.
وشدد المدرب الفرنسي زين الدبن زيدان على أن غرفة ملابس ريال مدريد خلال الفترة الحالية تمتليء بالغرور من عدد من اللاعبين.
وأكد أن هناك علاقة قوية مع اللاعبين في ريال مدريد، حيث أنه لديه تفاهم معهم.
تحدث زيدان في مقابلة تلفزيونية، حيث قال عن المشاكل التي من الممكن أن يواجهها في حالة تدريب ريال مدريد: "بالتأكيد كلما كبر النادي، كلما كبر الغرور في غرف الملابس وعليك التعامل مع ذلك".
وتابع: "أحببت ذلك كوني أملك ماضي والأولاد يحترمون ذلك".
وأختتم زين الدين زيدان تصريحاته، قال: "عندما تخلق تفاهم مع اللاعبين تكون الأمور جيدة".

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