زيدان يكشف أفضل وأسوأ لحظة في مسيرته الكروية

علق زين الدين زيدان، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، على أفضل وأسوأ لحظة له في مسيرته الكروية.



وتواجد زيدان في برنامج "اسكويك شو" والذي يقوم بتقديمه الإعلامي توني باركر، حيث قال: "أفضل لحظة لي في مسيرتي الكروية هي الفوز بكأس العالم 1998، بينما الأسوأ فكانت هبوط نادي كان للدرجة الأقل كنت ألعب له في الفترة من 1989 وحتى 1992".

وتطرق للحديث عن رونالدو الظاهرة، فقال: "من المضحك التواجد معه، حيث كان يتحدث لي، ويقول سأرمي عليك أنبوبتين اليوم، كان يعد وينفذه بالفعل".

بينما تطرق للحديث عن هل رونالدو أمهر لاعبي العالم، فقال: "بالتأكيد إلى أبعد حد، يمكنك وضعه في أي مكان تريده في أرض الملعب".

وأوضح زيدان أنه لم يكن يرغب في أن يصبح مدربًا عقب اعتزاله كرة القدم، حيث أنه لا يحب الكاميرات، لكنه يرغب في التواجد في المكتب ومنح لاعبيه التعليمات.

بينما أوضح الفارق بين المدرب واللاعب، فقال: "بالطبع، يوجد فارق كبير للغايو، فاللاعب ينظر إلى نفسه دون الاهتمام بشكل كبير بالفريق، الأمر يتعلق بما قدمته في مسيرتك، لعبت من أجل زملائي ومن أجل نفسي أيضا، أحببت ذلك".

وأضاف: "لكن كمدرب عليك الاعتناء بفريق كامل مكون من 27 فردًا".