دديربي الرياض.. كاسترو: تقنية الفيديو تحتاج لـ"var"

سخر المدرب البرتغالي لويس كاسترو من الطاقم التحكيمي لديربي الرياض الذي جمع بين الهلال والنصر مساء اليوم في الدوري السعودي.

وتلقى كاسترو مدرب النصر خسارة ثقيلة بثلاثية من الهلال في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

قال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي: "أكثر شيء غريب اليوم، عدم رغبة الحكم في الذهاب إلى الـ VAR، لدينا ركلة جزاء على سعود عبد الحميد، وهدف غير صحيح للهلال بسبب دفع ميتروفيتش لرونالدو".

وسخر كاسترو من تقنية الفيديو، حيث قال: "يبدو أن الـ VAR يحتاج إلى VAR آخر يراقبه!".

وواصل: "نحن لم نتعرض للهزيمة بسبب الحكم، وأهنئ الهلال بالفوز ولمدربه جورجي جيسوس".

واستطرد قائلًا: "أنا المسؤول عن الهزيمة اليوم، والهلال استحق الفوز".

وتابع: "المنافسة في الدوري لم تنتهِ حتى الآن، ولدينا الإمكانات للمنافسة حتى الرمق الأخير على اللقب".

واختتم كاسترو تصريحاته قائلًا: "الهزيمة بثلاثية دون رد، أعتبرها نتيجة ثقيلة بالنسبة لي".