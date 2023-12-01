حياة كريمة.. الكشف على 9 آلاف مواطن مجانًا بسوهاج خلال شهر

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن بعدد من قرى مراكز جرجا والمراغة وسوهاج وطهطا ، البلينا وهي "الجواهين _ بيت خلاف _ الوقدة _ عرابة ابوعزيز _ الصفيحة _ كوم بدر _ نجع الدير _ القراقرة _ العوكلية" و ذلك من خلال 9 قوافل استهدفت القري الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر نوفمبر المنصرم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .





وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من "الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة _ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء وولادة" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.





وقال الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..





ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية واحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل مضيفة أن تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقي الحال بالريف والمناطق الأكثر احتياجًا في الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية .