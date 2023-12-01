RTS Homeworld 3 تصدر في 8 مارس

أخيرًا، أصبح لتكملة استراتيجية الخيال العلمي التي طال انتظارها Homeworld 3 تاريخ إصدار. من المقرر الآن أن تصل في 8 مارس. وهذا تأخير طفيف آخر، نظرًا لنافذة الإصدار في فبراير التي كان المطور Blackbird Interactive والناشر Gearbox يهدفان إليها، ولكن على الأقل يوجد الآن تاريخ محدد. وفي الوقت نفسه، سيحصل أولئك الذين سيحصلون على إصدار Fleet Command على إمكانية الوصول قبل 72 ساعة.

في مقطع فيديو قصير خلف الكواليس، قال Rob Cunningham، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Blackbird، إن هذا كان "حقًا حلمنا الأصلي لـ Homeworld 2. وكانت المشكلة، في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت رؤية Homeworld 3 تمامًا من المستحيل صنعه." ظهرت Homeworld 2 لأول مرة في عام 2003. وأشار كانينغهام إلى أن Blackbird كان عليها الانتظار 20 عامًا لتحقيق نوع الحجم والنطاق الذي تريده.

كشف الفريق عن بعض التفاصيل الإضافية حول ما يخبئه المتجر. سيكون لدى اللاعبين الاختيار بين نظام التحكم Homeworld الكلاسيكي أو الإعداد الأكثر حداثة الذي يجب أن يكون مألوفًا لمحبي الألعاب الإستراتيجية الأخرى في الوقت الفعلي أو MOBAs - ستحتاج فقط إلى النقر فوق عنصر في البيئة للوصول إلى هناك. هناك أيضًا تركيز على التكتيكات القائمة على التغطية. يمكنك استخدام سفينة أكبر لحماية نفسك أو حتى لمحاصرة الأعداء.