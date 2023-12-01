ندوات تثقيفية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، بفعاليات ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة العاملة وحرمان وصولها للترقي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مي علي مواهب نائب مدير الوحدة و أعضاء اللجنة التنفيذية والدكتورة شيماء عبد الفتاح عبد الحميد ولمياء مصطفى كساب أعضاء الوحدة.

ندوة تثقيفية ضمن حملة ال16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

يأتي هذا في إطار حملة ال16 يوم ضمن الأنشطة التي تنفذها الوحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"، نظم المجلس ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة العاملة.. حرمان وصولها للترقي"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب، وشيماء محمود نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ونهى محمد مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس.

خلال الندوة استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي مفهوم الرضا الوظيفي والفرق بين القائد والمدير، وسمات القائد الناجح، وسبل ممارسة الديمقراطية عبر معرفة المؤيدين والمعارضين والاستماع لجميع الآراء لتفادي نشوب الصراعات داخل المؤسسة، وشددت على ضرورة أن تقوم كل مؤسسة بالتعرف علي العاملين بها واحتياجاتهم ومشكلاتهم ووضع الاستراتيجيات النافعة لهم وممارسة الفكر الديمقراطي التشاركي، فيما تطرقت شيماء نعيم الى وجوب التوعية بأحدث القوانين التى تم التوصل إليها لصالح المرأة، وعرضت الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة العاملة ومنها انشاء المجلس لوحدات تكافؤ الفرص علي المستوي المركزي والمحلي، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وخطوط تلقي الشكاوي، كما استعرضت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية، ومعايير جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، والأطر الدولية والوطنية في هذا الملف.

وأكدت نهى مرسي على أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين وحماية المرأة المصرية، وأنه يولى اهتماما كبيرا بالقضاء على العنف ضد المرأة ، وتطرقت الي معايير الحوكمة والشفافية ومدي مساهمتها في وصول المرأة الي المواقع القيادية، كما تم استعراض دور المكتب واختصاصاته وأهدافه، ونظام الإحالة الوطني، وقنوات استلام الشكوي التي تشمل الفروع والخط الساخن والبريد الالكتروني، ومراحل تقديم الخدمة للسيدات.