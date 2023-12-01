إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

تمكنت الحملة اليوم الجمعة من إزالة عدد 17 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 19 قيراطا من الأراضي الزراعية، بزمام قرية قلمشاه، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

كما نفذت إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وتجهيزات لإنشاءات خرسانية وحفر أساسات وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 350 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قرية تطون، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.