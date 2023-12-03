الرحالة محمد المصري:رحلتي ألي السعودية أستغرقت 75 يوما

" هنشوف بلدنا علي العجلة "هو شعار النجم المصري الجديد في عالم الدراجات الرحال محمد المصري الذي عاد مؤخرا من المملكه العربيه السعودية، علي دراجته في رحلة استغرقت ٧٥ يوما ليعود بعدها إلي قريتة حيث التقت الوفد بالنجم المصري ليروي قصته مع الدراجه الهوائية.

من هو محمد المصري ..

أنا محمد محمود أبو عجيزه وشهرتي محمد المصري مواليد ١٩٩٣ بقرية حصة آبار مركز بسيون محافظة الغربية بدايتي مع الدراجه الهوائيه عام ٢٠١٤ قمت باول رحله كهاوي للدراجه الحديدية من قريتي إلي مدينه طنطا قطعتها في ٧ ساعات بعدها قمت بتكوين فريق مكون من ١٦٠ دراج تحت اسم (هنشوف بلدنا علي العجله) وهو معتمد من الاتحاد المصري للدراجات كأول فريق للهواة وقمت بعمل رحلات داخل مصر ووصلت لكل محافظات مصر من اسوان إلي الإسكندرية في رحلات منفصله .



مصدر رزقي هو العمل في مجال نجارة الموبيليا وكنت أحلم أن أكون مشهورا من خلال حرفتي حيث أنني حاصل علي معهد فني وامتلك ورشه لصناعة الأثاث ولكن تحقق حلم شهرتي من خلال عملي كرحال بالدراجه الهوائيه وامتلك معرضا في مدينة بسيون لبيع الدراجات



بعد أن عملت رحلات بالدراجه إلي جميع محافظات مصر قررت أن تكون المملكة العربية السعودية هي رحلتي الأولي الخارجيه قمت بإحضار تأشيرة عمرة علي نفقتي الخاصه وعددت العدة وانطلقت من مدينه بسيون في رحلة بالدراجه الهوائيه إلي المملكة العربية السعودية والتي استغرقت ٧٥ يوما مررت فيها بمراحل صعبه واستقبلني المسؤولين في السعوديه استقبالا رائعا وساعدوني كثيرا خلال جولتي التي شملت عدت مدن شمالا وجنوبا بالمملكة ولقيت مساعدة كبيرة من وزارة الشباب والرياضه وقمت بأداء العمرة وقمت بإعداد فيلم وثائقي يروي الرحله ذهابا وعوده





عندي مفاجآت كبيرة سوف أعلنها في المؤتمر الصحفي الذي احدده في الفترة المقبله عقب انتخابات رئاسة الجمهوريه وسوف يقام المؤتمر بمدينه طنطا أحكي فيه عن تفاصيل رحلتي إلي السعودية ورؤيتي المستقبليه في الرحلات القادمه



رحلاتي لن تتوقف عند رحلة السعودية واعد نفسي من الآن لرحلة إلي الدول العربية الأخري لكن انتظر عقب المؤتمر الصحفي وأيضا استقراري علي الراعي الرسمي لرحلاتي



قمت بالمشاركة بمرافقة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المرحلة الأولي والثانيه من مدينه العالمين وماريثون العاصمه الاداريه التي اشتمل علي مشاركة ١١ ألف دراج وأصدرت كتاب (الرحاله المصري) الذي يتضمن عشر حالات من إجمالي ٧٣ رحله وشاركت في عدد من الحملات التطوعية داعما للدوله المصرية مثل (اتحضر للاخضر) وقمت بدعم حملة(انت اقوي من المخدرات) وحصلت علي الدورة التدريبيه المعتمدة من النقابه العامه للمهن الرياضيه تم ترشيحي سفيراً لمؤتمر المناخ للسفر بالدراجه إلي شرم الشيخ وعمل دعايات مع شباب العالم



يوجد هناك معوقات من أهمها عدم الاهتمام من المسؤولين عن الشباب والرياضة في بسيون كنت اتمني اهتماما أكثر من المسؤولين علي الرياضه بالغربيه وأن يكونوا في استقبالي إسوة بما يحدث للرحاله في دول العالم واتمني أن أحظي بالاهتمام الأمثل القادم خاصة وأنني أحمل طموحا كبيراً كي انضم لرحالة العالم.