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الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. المصريون بالخارج يضربون المثل في حب الوطن

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة أبرزها:"المصريون بالخارج يضربون المثل في حب الوطن".

 

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الهضيبي: حزب الوفد يستطيع أن يدير دولة كبيرة مثل مصر .. فيديو

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج الوفد إصلاحي لعلاج المشكلات

 

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتزام ديني

عبدالسند يمامة: مقومات الإصلاح الاقتصادي تبدأ بتطوير التعليم واحترام القطاع الخاص 

عبدالسند يمامة: الوفد يخوض السباق الرئاسي دون أي عراقيل أو عقبات 

رئيس الوفد: فلسطين تشارك مصر المستقبل وترتبط بالأمن القومي المصري

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 

غرفة عمليات مركزية مزودة بالبث المباشر لمتابعة التصويت 

إسرائيل تواصل حرب الإبادة بعد انتهاء الهدنة 

مئات الشهداء والمصابين في هجوم صهيوني غادر والاحتلال يستهدف مدارس الإيواء بغزة 

د. وجدي زين الدين: صورة مشرفة للمصريين بالخارج

 

 

 

 

المصريون بالخارج 

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج الوفد إصلاحي لعلاج المشكلات
الجريدة الورقية