اقرأ غدا بالوفد.. المصريون بالخارج يضربون المثل في حب الوطن

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة أبرزها:"المصريون بالخارج يضربون المثل في حب الوطن".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتزام ديني

عبدالسند يمامة: مقومات الإصلاح الاقتصادي تبدأ بتطوير التعليم واحترام القطاع الخاص

عبدالسند يمامة: الوفد يخوض السباق الرئاسي دون أي عراقيل أو عقبات

رئيس الوفد: فلسطين تشارك مصر المستقبل وترتبط بالأمن القومي المصري

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات مركزية مزودة بالبث المباشر لمتابعة التصويت

إسرائيل تواصل حرب الإبادة بعد انتهاء الهدنة

مئات الشهداء والمصابين في هجوم صهيوني غادر والاحتلال يستهدف مدارس الإيواء بغزة

د. وجدي زين الدين: صورة مشرفة للمصريين بالخارج