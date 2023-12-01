"حياة كريمة" تُنظم المرحلة الرابعة لمسرح المواجهة فى قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى بدأت بالعرض المسرحي « ليلة القتلة» الذى أقيم بقصر ثقافة قنا، و يستمر عرضه حتى الثلاثاء 5 ديسمبر الجارى بالمجان لأبناء المحافظة.

ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع « وزارة الدفاع - إدارة قوات الدفاع الشعبى، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية انا مصرى». .

جاء ذلك بحضور النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والعميد محمد حسن غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أحمد قناوى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، ومحمود عبد الوهاب مدير عام اقليم جنوب الصعيد الثقافى، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، والدكتورة هدى سعدى مقررة المجلس القومى للمرأة بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي قرى المحافظة، التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد محافظ قنا، على أهمية مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي الثقافى وغرس القيم الوطنية، من خلال طرح عدد من القضايا والموضوعات الهامة التي تحارب الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال تقديم العروض الفنية المتنوعة لمختلف الفئات والمناطق التى كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية.

و من جانبه وجه المخرج محمد الشرقاوي، الشكر لمحافظ قنا لرعايته للعرض المسرحي « ليلة القتلة»، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وتذليله كافة العقبات لخروج المشروع فى أفضل صورة، لخدمة أبناء قرى المحافظة، وذلك لإيمانه بأهمية دور القوى الناعمة فى محاربة الأفكار الأصولية والمتطرفة، لافتا أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة لقطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، تبدأ مرحلة جديدة تهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا ضمن المد الثقافي والفنى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر ان العرض المسرحي« ليلة القتلة» ، يتناول بشكل درامى، الأساليب الخاطئة التي يتبعها الآباء والأمهات في تربية أبنائهم داخل الأسرة، والتي تستند إلى ثقافة السلطة الأبوية المطلقة البعيدة عن مفاهيم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر.