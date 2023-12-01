غدا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

تستأنف غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

كشفت التحقيقات ملابسات البلاغ الوارد من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارة مسرعة تتسبب في إصابة شخص بالطريق السياحي

تعرض شخص للاصابة ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا أعلى الطريق السياحى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

كما لفظ شخص أنفاسة الاخيرة وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل، ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط شرق، شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمستشفى سمالوط التخصصي، نتيجة لحادث تصادم سيارة بموتوسيكل، بالقرب من قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص، تبين مصرع المدعو عبد الحليم خلف، مقيم بقرية الجزائر بمركز سمالوط شرق، وإصابة حسن الشروبي بجروح وسحجات.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان.