هدف الهلال أمام النصر.. فيديو

تقدم الهلال السعودي على نظيره النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة ال 15 من عمر دوري روشن للموسم الجاري.



واستطاع سافيتش من تسجيل هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتابع الدولي البرازيلي نيمار جونيور مواجهة الهلال أمام النصر عبر شاشة التلفزيون خلال ديربي الرياض

ونشر الدولي البرازيلي صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتابع مباراة الهلال أمام نظيره النصر، حيث أشار نيمار بعلامته المعهود عليها.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحد مواجهات منتخب بلاده السيلساو، ليتأكد غيابه عن الهلال لمدة طويلة.

وكان الشوط الأول من ديربي الرياض، والذي يجمع الهلال بنظيره النصر، قد شهد تعادلًا سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة والمؤكدة للتهديف.

وكان الهلال قد بدأ ديربي الرياض بالضغط العالي على النصر، حيث أضاع لاعبي الأزرق عدد من الفرص المؤكدة للتهديف.

في المقابل، كان النصر يبدأ الهجمات من الخلق للأمام، حيث شكلت خطورة كبيرة على مرماه، فقد كان الهلال سيسجل أول أهداف المباراة بعد خطأ حارس مرمى العالمي.