ليفاندوفسكي يحذر برشلونة من أتلتيكو مدريد

حذر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، فريقه من المواجهة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

قال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية "اللعب ضد أتلتيكو مدريد أمر معقد لإنهم فريق قوي جدًا في الدفاع وفي الهجوم أيضًا، ويمتلكون لاعبين رائعين ولكننا سنخوض المباراة على أرضنا، وسيتعين علينا الهجوم بشكل جيد لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز وحصد النقاط".

أضاف:"يجب أن نخطو خطوة إلى الأمام، لكن الموسم طويل جدًا، ونريد الفوز في كل مباراة للفوز بالدوري الإسباني ولهذا السبب يتعين علينا الحصول على 6 نقاط في المباراتين المقبلتين ضد المنافسين في صدارة الليجا. "

أتم:"نريد تحقيق الفوز ولكن ليس الفوز فقط أيضًا نريد أن نلعب بشكل جيد جيداً بالطبع هذا مهم جدا لنا، وأتمنى أن نتحكم في اللقاء من أول دقيقة وحتى النهاية من أجل إسعاد جماهيرنا".

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل التقدم نحو قمة الدوري الإسباني مرة أخرى، بعدما تراجع إلى المركز الرابع بعد تعثره بالجولة الماضية بالتعادل بهدف لمثله أمام رايو فاليكانو