صحة سوهاج: الإنتهاء من إنشاء 10 آلاف ملف طبي عائلي بوحدات التطوير

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن الإنتهاء من إنشاء 10 آلاف و105 ملف طبي عائلي بوحدات التطوير بنطاق المحافظة وذلك خلال الأسبوع الماضي مثمناً دور العاملين بتلك الوحدات لجهودهم الحثيثة في انجاز العمل المكلفين به .

تأتي تلك الحملة تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وإشراف الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

وأشار وكيل وزارة الصحة أن حصر وترقيم الأسر تم طبقاً للنطاق الجغرافي للوحدات والمراكز وفق قواعد وأسس موضحاً أن الملف الطبي العائلي يشمل التاريخ المرضي لأفراد الأسرة والفحص الطبي الإكلينيكي لهم ويساعد الملف الطبي العائلي في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 للنهوض بالفرد والأسرة وتقديم الخدمات الصحية الشاملة لهم وفق قواعد البيانات الموجودة بالملف الأسري الخاص بهم ويعد ذلك نقلة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل .