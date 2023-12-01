تفاصيل إدلاء أشرف عبد الباقي بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2024 بالرياض

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بتصويته في انتخابات الرئاسة لعام 2024، أثناء تواجده في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.

تفاصيل إدلاء أشرف عبد الباقي بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2024



وجاء ذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض، وعدد من الفنانين، حيث بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستمر علي مدار 3 أيام.

وتنتهي الإنتخابات في يوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

ضوابط تصويت المصريين بالخارج

على صعيد آخر، أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج،.

وجاء وذلك في ضوء ضمان صحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، والتي تتمثل في قيام الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.

وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.