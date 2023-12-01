هل يساعد اللوز على خفض نسبة السكر في الدم؟

أخبر الطبيب ألكسندر سوزيكين كيف أن حفنة من اللوز يوميًا يمكن أن تفيد الجسم، ووفقا لسوزيكين، في حالة عدم وجود موانع، فمن المفيد تناول من 10 إلى 16 حبة لوز يوميا.

واللوز مصدر للأحماض الأمينية الأساسية، البروتين، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (أوميغا 3)، الألياف، الفيتامينات E، B2، B7، B9، B12 وغيرها، البوتاسيوم، الكالسيوم، الكروم، المنغنيز، المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور.

وأشار سوزيكين إلى أن اللوز، كونه مصدرا لمضادات الأكسدة، يمنع تراكم الكولسترول في الدم وتشكيل لويحات تصلب الشرايين وتناوله يوميا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

خاصية أخرى مفيدة لهذا الجوز هي تأثيره الإيجابي على توازن نسبة الجلوكوز في الدم قال سوزيكين أنه يمكن استخدام اللوز كمنتج لخفض نسبة السكر في الدم.

وأضاف: "يمكن استخدام اللوز كمنتج لخفض مستويات السكر في الدم، لأنه مصدر للمغنيسيوم واللوز يساعد على منع تطور مقاومة الأنسولين، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللوز بانتظام يساعد على الوقاية من فقر الدم. ويرجع هذا التأثير إلى حقيقة أن الجوز يحتوي على الحديد والفيتامينات التي تعزز إنتاج الهيموجلوبين.