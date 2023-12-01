نصائح لتجنب الإصابة بنوبة قلبية في الشتاء

تحدث النوبات القلبية في كثير من الأحيان في فصل الشتاء، وكل هذا بسبب الاختلاف الحاد في درجات الحرارة عند الانتقال من الحرارة إلى البرودة.

بسبب الحاجة إلى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، تنقبض الأوعية الدموية ويزداد الحمل على القلب.

نصائح حول كيفية تجنب الإصابة بنوبة قلبية في الشتاء:

اللباس بحرارة.

لا تشرب المشروبات الكحولية للتدفئة.

عند العمل بالخارج، خذ فترات راحة واذهب إلى الداخل كثيرًا لتجنب انخفاض حرارة الجسم.

مراقبة ضغط الدم والجلوكوز والكوليسترول والحفاظ عليها في المستويات المثلى.

إذا شعرت بأعراض الأزمة القلبية، اتصل بالإسعاف في أسرع وقت ممكن.

تحدث طبيب القلب أوليغ فارفولوميف لـ MedicForumعن أعراض الأزمة القلبية التي يجب الانتباه إليها.

وإلى جانب نزلات البرد والإنفلونزا، يجلب الشتاء العديد من التهديدات المحتملة لمرضى أمراض القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، يبدأ ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الارتفاع، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الجري أو المشي السريع في الطقس البارد القاسي يمكن أن يسبب الإجهاد، وبالتالي زيادة حاجة القلب للأكسجين، وقد لا يكون الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين مناسبين لمثل هذه الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق.

ويمكن أن تؤدي الأنفلونزا الموسمية أيضًا إلى نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر والحمى الناجمة عن الأنفلونزا تجعل القلب ينبض بشكل أسرع، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الأكسجين.

قد ينخفض ضغط دمك أيضًا إلى أقل من المعدل الطبيعي بسبب الجفاف، مما يقلل مرة أخرى من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب نقص إمدادات الأوكسجين إلى الدم يمكن أن يسبب نوبة قلبية في فصل الشتاء.

ما هي علامات نوبة قلبية؟

يجب على الجميع معرفة الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية معرفة أعراض الأزمة القلبية يمكن أن ينقذ حياتك.

ألم أو انزعاج في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه ويستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود.

ألم أو إزعاج في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرقبة أو الظهر أو أحد الذراعين أو كليهما أو الكتفين.

الشعور بالدوار أو الإغماء أو الغثيان أو القيء - قد تصاب أيضًا بعرق بارد.

ضيق التنفس. غالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر، ولكن ضيق التنفس قد يسبق أيضًا عدم الراحة في الصدر.

التعب غير العادي أو غير المبرر.

ومن الجدير بالذكر أن النساء يعانين أحيانًا من أعراض مختلفة عن الرجال وغالباً ما يشعرن بألم في الفك أو الرقبة أو الظهر، كما أن النساء والأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة وتعرف على المزيد عن النساء وأمراض القلب.