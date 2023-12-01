نيمار يدعم الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

أظهر الدولي البرازيلي نيمار جونيور دعمه لفريقه الهلال في مباراته أمام النصر، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة ال 15 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



وظهر الدولي البرازيلي في صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتابع مباراة الهلال أمام نظيره النصر، حيث أشار نيمار بعلامته المعهود عليها.



وتعرض نيمار خلال الفترة الماضية لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحد مواجهات منتخب بلاده السيلساو، ليتأكد غيابه عن الهلال لمدة طويلة.



وكان الشوط الأول من ديربي الرياض، والذي يجمع الهلال بنظيره النصر، قد شهد تعادلًا سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة والمؤكدة للتهديف.



وبدأ الهلال المباراة بالضغط العالي على النصر، حيث أضاع لاعبي الأزرق عدد من الفرص المؤكدة للتهديف.



بينما كان النصر يبدأ الهجمات من الخلق للأمام، حيث شكلت خطورة كبيرة على مرماه، فقد كان الهلال سيسجل أول أهداف المباراة بعد خطأ حارس مرمى العالمي.