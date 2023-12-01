التعب المستمر علامة على الإصابة بأمراض القلب

قام طبيب القلب جليب أندريف بإدراج الأعراض، وعند ظهورها يجب عليك فحص قلبك، وصرح أن أكثر المظاهر المميزة لمشاكل القلب هو عدم الراحة أو الألم في الصدر.

ويمكن أن يكون ألم الصدر مختلفًا: ممل أو مؤلم، أو يزعجك بانتظام، أو يحدث أثناء النشاط البدني، وأوضح الطبيب في تعليق لـ Vesti Podmoskovya أنه قد يكون مصحوبًا أيضًا بضيق في التنفس وألم في الذراع والرقبة، بالإضافة إلى ذلك، أضاف أندريف، التعب المستمر يمكن أن يشير إلى أمراض القلب يتم تفسير الانخفاض في القدرة على التحمل من خلال حقيقة أن عضلة القلب الضعيفة تتأقلم بشكل أسوأ مع مهمة ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا هو السبب في تدهور إمدادات الأكسجين والمواد المغذية للأعضاء.

وقد يشعر الناس أنه من الصعب عليهم القيام بالأنشطة اليومية؛ غالبًا ما يتسبب الإجهاد العادي في حالات العجز التام وفقدان القوة قد تشعر أيضًا بالضعف في ساقيك.

كما قام طبيب القلب أندريف بتسمية أعراض أخرى تشير إلى مشاكل في القلب وهي كالأتي:

الدوار والإغماء.

صعوبة في التنفس، وضيق في التنفس، والشعور بنقص الهواء.

صعوبة في التنفس ونبض القلب أثناء الراحة.

شفاه ثلجية أثناء النشاط البدني.

تورم الأطراف.

وأوصى طبيب القلب في حالة ظهور هذه المشاكل أو تكرارها، بضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحص.