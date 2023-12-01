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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الهضيبي: حزب الوفد يستطيع أن يدير دولة كبيرة مثل مصر .. فيديو

ياسر الهضيبي رئيس
ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وسكرتير عام حزب الوفد، إننا نشهد اليوم مؤتمر جماهيري فى مدينة المرج بمحافظة القاهرة، لافتا إلى إن القاهرة محافظة عظيمة بسكانها، وشبابها الجدعان  والرجال.


وأضاف الهضيبي، إنه يتمني أن يتقبل أهالي المرج الدكتور عبدالسند يمامة فى حملته الانتخابية وأن يمنحوا أصواتهم له فى رمز النخلة، مشيرا إلى أن حزب الوفد دخل الانتخابات من خلال برنامج انتخابي كبير عكف عليه أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية فى الجامعات المصرية.


ولفت إلى أن البرنامج شمل الاقتصاد والثقافة والسياسة  القانون، مؤكدا أن حزب الوفد حزب مارس المعارضة والحكم ويستطيع أن يدير دولة كبيرة مثل مصر.

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