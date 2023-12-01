الهضيبي: حزب الوفد يستطيع أن يدير دولة كبيرة مثل مصر .. فيديو

قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وسكرتير عام حزب الوفد، إننا نشهد اليوم مؤتمر جماهيري فى مدينة المرج بمحافظة القاهرة، لافتا إلى إن القاهرة محافظة عظيمة بسكانها، وشبابها الجدعان والرجال.



وأضاف الهضيبي، إنه يتمني أن يتقبل أهالي المرج الدكتور عبدالسند يمامة فى حملته الانتخابية وأن يمنحوا أصواتهم له فى رمز النخلة، مشيرا إلى أن حزب الوفد دخل الانتخابات من خلال برنامج انتخابي كبير عكف عليه أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية فى الجامعات المصرية.



ولفت إلى أن البرنامج شمل الاقتصاد والثقافة والسياسة القانون، مؤكدا أن حزب الوفد حزب مارس المعارضة والحكم ويستطيع أن يدير دولة كبيرة مثل مصر.