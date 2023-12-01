مصر تتمتع بامتلاك 34 موقعًا مهمًّا للطيور المهاجرة وفقا لتصنيفات العالمية

سياحة الطيور المهاجرة

مع بدء انطلاق النسخة الثانية من مهرجان تصوير ومشاهدة الطيور من محافظة بورسعيد والذى انطلق من يوم 29 نوفمبر ويستمر الي يوم 5 ديسمبر، والذي نظمته محافظة بورسعيد ووزارة البيئة وهيئة تشيط السياحة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

اكد الدكتور حسين رشاد مدير محمية اشتوم الجميل ان المهرجان فرصة يجمتع فيها المصورين المصريين مع المصورين من كل دول العالم لاشباع هوايتهم في تصوير الطيور المحلية والمهاجرة في موسم هجرة الطيور السنوية وتجمعها في نقطة الالتقاء في بورسعيد، ومن اشهر أنواع الطيور الموجودة في بورسعيد الان ويمكن مشاهدتها وتصويرها هي (الفلامينجو، والبجع، الطيور الخواضات، البلشونات، الزرزور، السمان، النوارس، واللقالق وغيرها) إضافة أن المحمية ووزارة البيئة قد انشئوا محطات خاصة لمراقبة ومشاهدة وتصوير الطيور...

مصدر مهم للدخل القومى

وقال الدكتور خالد النوبي، نائب رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن مصر تتمتع بامتلاك 34 موقعًا مهمًّا للطيور المهاجرة، وفق التصنيفات العالمية، إذ يشهد، خلال موسم الهجرة، انتقال ملايين الطيور بمختلف أنواعها.

وأضاف، في تصريح على هامش انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية، والذي يُقام، هذا العام، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أن مصر قامت بجهود مختلفة لحماية مسارات الطيور المهاجرة، سواء على مستوى الحكومة والمجتمع المدني.

وأكد أن سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة تصنف من أعلى التقييمات السياحية، والتي تجذب فئة مثقفة وأصحاب الأبحاث لمتابعة ورصد الطيور ومسارتها أثناء فترات الهجرة، والتي تبدأ من أغسطس وحتى يناير.

وهو الأمر الذى يشكل مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى، لكون تجمعات الطيور تُعتبر من أكبر عوامل جذب السياح فى العالم، وهو الأمر الذى يجعل بعض الدول تنفق ملايين الدولارات لحماية الطيور والاستفادة من وجودها على أراضيها، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التى تنفق أكثر من 500 مليون دولار كل عام لدعم مجال سياحة الطيور المهاجرة يتم ضخها فى هذا القطاع المهم لتطويره والاستفادة منه دون الإضرار بالطيور من خلال العمل على تشجيع السائحين على مشاهدة الطيور المهاجرة دون ملاحقتها.