رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات القوافل الرياضية بكلية التربية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل ختام معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وزراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة، بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي والدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية التربية الرياضية.





وأكد الدكتور حسان النعماني إن الجامعة تحرص علي المشاركة في المبادرة الرئاسية"١٠٠ مليون شجرة مثمرة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مثمناً دور كلية التربية الرياضية فى خدمة المجتمع فهي الركيزة الاساسية في الجامعة للعمل الخدمي والعمل التطوعي.





وخلال كلمته حث "النعماني" الطلاب على بذل قصارى جهودهم في خدمة الوطن ورفعته والمشاركة الفعالة والايجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وان يقفوا وقفة رجال يعبرون فيها عن آرائهم وان يقولوا للعالم أجمع نحن المصريون قادرون علي ان نبني مستقبلنا يد بيد وان نستكمل المسيره، من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير.





ووجه الدكتور أحمد عبد الله شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي دعمه الدائم لكلية التربية الرياضية، ولأعضاء هيئة التدريس القائمين علي المعسكر ولطلاب الفرقة الأولي علي حجم المجهود الذين بذلوه خلال فترة المعسكر، مؤكداً حرص الكلية علي اقامة هذا المعسكر في كل عام لدمج الطلاب في أمر خدمة المجتمع مما يتيح لهم الفرصة ليصبحوا أفراد فعالين تجاه مجتمعهم.





وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد انه تم خلال فتره المعسكر زراعة ١٠٠٠شجره مثمرة بالكليات المختلفة داخل مقر الحرم الجامعي الجديد، وذلك بالتعاون مع طلاب من اجل مصر وبمشاركة ١٢٠٠ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الاولي بكلية التربية الرياضية حيث استمرت فعاليات المعسكر في الفترة من ١٣ اكتوبر حتي اليوم الاول من شهر ديسمبر، مؤكداً علي انه يتم تنظيم تلك المعسكرات بهدف غرس روح العمل الجماعي لدي الطلاب بما يعزز قيم الإنتماء والولاء وحب الوطن.





وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم كما تم عرض فيديو للمبادرات الرئاسية وانجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات، وانجازات الجامعة خلال ١٠٠ يوم من اعداد المركز الإعلامي بالجامعة ، وأيضاً فيديو لأنشطة الطلاب خلال فترة المعسكر، كما اشتمل الحفل علي عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفريق كورال الجامعة





وفي ختام الحفل كرم الدكتور حسان النعماني بتكرم كل من ساهم في انجاح فعاليات المعسكر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والافواج الطلابية المتميزة المشاركين بالمعسكر.