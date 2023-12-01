احالت نيابة شرق القاهرة الكلية ، المتهم باغتصاب طالبة بعد إيهامها بالزواج منها بمنطقة المطرية إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم بالتعد علي طالبة بالمطرية للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية خطف المجني عليها (طالبة) البالغة من العمر ١٥ عاما من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهمًا إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه بإبعاد إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

أوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل على صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها وأحضرها بتلك الطريقة إلى منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل.

غدا ..محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب وقذف محام شهير

كما تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

وكانت قد حددت النيابة المختصة جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.