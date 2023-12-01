محمد أحمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «مندوب مبيعات»

وتحدث الفنان محمد احمد محمد الشهير محمد موكشا، في تصريحات خاصة لـ "الوفد" عن الفيلم، قائلاً:"فيلم مندوب مبيعات أنا و أحمد فتحي بنعمل شخصيات سيد بيومي".

وتابع محمد احمد موكشا عند دوره تحدث أن شخصية الفليم :"سيد وبيومي هما ٢ مندوبين مبيعات مش بيعرفوا يبيعوا أي حاجة ، و بيتورطوا في شئ معين خلال الأحداث و بيسافروا خارج مصر".

قال الفنان محمد احمد موكشا أن فيلم مندوب مبيعات يسافر "سعيد" للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على (فريدة) وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

تابع الفنان محمد احمد موكشا أبطال فيلم مندوب مبيعات

وأضاف الفنان محمد أحمد الشهير بـ محمد موكشا، أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة، منها أفضل أداء مسرحي عن مسرحية "البطل المغوار".

وأشاد الفنان ”محمد موكشا”، بالتجربة التي عاشها في .

وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين.

ولفت إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.