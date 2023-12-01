«الصحة»: إجراءات جديدة لتيسير العلاج على نفقة الدولة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تعليمات للجهات المعنية بملف العلاج على نفقة الدولة، باتخاذ إجراءات من شأنها التيسير والسرعة فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن تعليمات الوزير استهدفت توجيه القائمين على العمل فى المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة بالاستعلام عن موقف طالبى العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير شدد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أى مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحى.