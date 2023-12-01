تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدا السبت، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

غدا ..محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب وقذف محام شهير

وكانت قد حددت النيابة المختصة جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

سيارة مسرعه تتسبب في إصابة شخص بالطريق السياحي

كما تعرض شخص للاصابة ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتوالت النيابة التحقيق ..

وكانت البداية بتلقي الأجهز الامنية بلاغا أعلى الطريق السياحى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالمنيا

كما لفظ شخص أنفاسة الاخيرة وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل، ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط شرق، شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمستشفى سمالوط التخصصي، نتيجة لحادث تصادم سيارة بموتوسيكل، بالقرب من قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص، تبين مصرع المدعو عبد الحليم خلف، مقيم بقرية الجزائر بمركز سمالوط شرق، وإصابة حسن الشروبي بجروح وسحجات.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان.