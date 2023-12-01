عمومية الزهور تشيد بأداء مجلس الدمرداش بعد الموافقة على جدول الأعمال

شهدت الجمعية العمومية لنادى الزهور مظاهرة حب وتأييد لمجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش ، حيث أشاد الأعضاء بدور مجلس الإدارة فى الارتقاء وتطوير النادى ، ووضعه ضمن صفوة الأندية الإجتماعية الراقية ، فضلا عن التطور الكبير فى الفرق الرياضية والمنافسة فى العديد من البطولات المختلفة وسط أندية أهل القمة ، وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية للنادى على جدول أعمال الجمعية بالكامل ، طبقا لما جاء فى لائحة النظام الأساسى للنادى ، والذي تضمن اعتماد محضر الجمعية العمومية السابق التي انعقدت العام الماضى، والموافقة على خطة النشاط للعامين الماضى والحالى ،2023/2024 واعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى .

كانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزهور قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2022 / 2023 التي تعقد بالمقر الرئيسى للنادى مدينة نصر.

حرص مجلس النادى منذ الصباح الباكر على استقبال الأعضاء ، وكان على رأس المجلس المستشار الدكتور محمد الدمرداش ، وحدث تفاعل وتناغم بينه وبين الأعضاء مع انطلاق الجمعية العمومية ، والتي شهدت منذ الساعات الأولى إقبالا كبيرا من الأعضاء وسط إشادة بالتنظيم وحسن الاستقبال ، وعدم التكدس ، وإنهاء إجراءات التسجيل بسلاسة وانسيابية غير عادية .

واستمر توافد الأعضاء بعد صلاة الجمعة بشكل مكثف للتسجيل في دفاتر الجمعية فى جو يسوده التحضر والرقى فى حضور مجلس الإدارة بالكامل والذى يضم المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيسا ، والمستشار إيهاب الشريطي نائبا لللرئيس ، وعلي أحمد عادل أمينا للصندوق.

والأعضاء المهندس أحمد أسامة دوبا والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد عبد السلام والدكتورة مي فارس وشاهيناز عبد الوهاب والمستشار عمرو طاحون ومحمد مطيع عضو مجلس الادارة وسكرتير عام النادى وياسر حفني ومؤمن عادل فوزي

بدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلي اللجنة الأولمبية المصرية وممثلي مديرية الشباب والرياضة ، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه ، فيما بدأ إجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.

ووجه المستشار الدكتور محمد الدمرداش الشكر للأعضاء على التحضر والرقى المعتاد منهم حيث لم يتم تسجيل اى اعتراضات من الحضور ، على أى بند من بنود جدول الأعمال .



وقال المستشار الدكتور محمد الدمرداش خلال كلمته " فى الجمعية العمومية ، تشرفنا بثقتكم الغالية بانتخاب أغلب أعضاء مجلس إدارة النادى للدورة الإنتخابية 2021/2025 وكان كل مايشغلنا هو استكمال مسيرة الإنجازات التى عاهدناكم بها ، ووعدناكم بتفيذها حتى يكون شعارنا " وعدنا فأوفينا" على أرض الواقع".

وتابع الدمرداش" الحقيقة كانت هناك الكثير من التأثيرات الإقتصادية التى عاشتها بلادنا الغالية والعالم كله وبرغم من هذه التأثيرات استطعنا أن نتغلب عليها ، وأن نحقق فى الفترة الماضية بحمد الله وتوفيقه ثم بثقتكم الإنجازات العديدة والتطوير فى أكثر من مجال وعلى رأسها إنهاء مشروع التطوير الشامل لحديقة الأطفال بالتجمع الخامس ، مع إنشاء مجمع خدمات ودورات مياه لخدمتها بالصورة المتميزة اللائقة بأعضاء الزهور.

كما امتدت يد العمران فى تطوير صالون المبنى الإجتماعى بالتجمع الخامس مع تطوير وتجديد جيم النادى وتزويده بأجهزة جديدة، وكذا احلال وتجديد كامل لمجمع دورات مياه التنس بمدينة نصر واستكمال ورفع كفاءة ملعب كرة اليد بمدينة نصر وتنفيذ منظومة تسخين حمامى السباحة (الأطفال- الدائره) بمقر مدينة نصر وكذا رفع وتطوير مجمع ملاعب الاسكواش بمدينة نصر وتنفيذ بوابات اليكترونية بالتعاون مع هيئة البريد المصرية ويجرى العمل على قدم وساق فى انشاء منطقة ملاعب جديدة وتشمل كرة اليد والسلة والطائرة وإنشاء ملعبين للبادل تنس بمدينة نصر.

وواصل الدمرداش حققنا نتائج كبيرة على مستوى جميع الأنشطة الرياضية كما حرصنا على الارتقاء بمنظومة الأطقم الطبية فضلا عن أن النادى صار نموذجا للتعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة الرياضية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية واتحاداتها الرياضية الأولبمبية وغير الأولبمبية.