هواوي تبني شبكة شرائح مكتفية ذاتيًا

لقد رأينا خطوات هواوي المفاجئة مع هواتفها الذكية الحديثة – وخاصة معالج 7nm 5G الداخلي، ولكن يبدو أن الشركة كانت تعمل على شيء أكثر أهمية بكثير لتجاوز حظر الاستيراد الأمريكي. وفقًا لتحقيق جديد أجرته بلومبرج، ساعد صندوق الاستثمار الحكومي لمدينة شنتشن الذي تم إنشاؤه في عام 2019 شركة هواوي في بناء "شبكة شرائح مكتفية ذاتيًا".

ومن شأن مثل هذه الشبكة أن تمنح عملاق التكنولوجيا إمكانية الوصول إلى المؤسسات - وأبرزها الشركات الثلاث التابعة لشركة تدعى SiCarrier - والتي تعتبر أساسية لتطوير آلات الطباعة الحجرية. عادةً ما يتعين استيراد الطباعة الحجرية، وخاصة النكهة عالية الجودة للأشعة فوق البنفسجية، إلى الصين، ولكنها مقيدة حاليًا بعقوبات الولايات المتحدة وهولندا واليابان. ويبدو أن هواوي ذهبت إلى حد نقل "حوالي اثنتي عشرة براءة اختراع إلى SiCarrier"، بالإضافة إلى السماح لنخبة مهندسي SiCarrier بالعمل مباشرة في مواقعها، مما يشير إلى أن الشركتين لديهما علاقة تكافلية وثيقة.

ويزعم مصدر بلومبرج أن شركة هواوي قامت بتعيين العديد من الموظفين السابقين في شركة ASML الهولندية المتخصصة في الطباعة الحجرية، للعمل على هذا الاختراق. والنتيجة حتى الآن هي معالج HiSilicon Kirin 9000S مقاس 7 نانومتر الذي تم تصنيعه محليًا بواسطة SMIC (الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، والتي يقال إنها متأخرة بحوالي خمس سنوات عن المنافسة الرائدة (على سبيل المثال، عملية Apple Silicon 3 نانومتر) - مقابل ثمانية فجوة العام التي يقصدها حظر التصدير الذي فرضته إدارة بايدن.

تتميز هواتف Huawei Mate 60 وMate 60 Pro وMate 60 Pro+ وMate X5 القابلة للطي بشريحة HiSilicon، بالإضافة إلى المكونات الصينية الأخرى مثل لوحات العرض (BOE) ووحدات الكاميرا (OFILM) والبطاريات (Sunwoda). إن امتلاك شركة هواوي لشبكتها الخاصة من الشركات المحلية سيسمح لها في نهاية المطاف بالاعتماد بشكل أقل على المكونات المستوردة، وربما تصبح حتى هالة صناعة الرقائق الصينية - خاصة في عصر السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، حيث هناك حاجة إلى المزيد من الرقائق أكثر من أي وقت مضى (كما هو الحال في الصين). بقدر ما ترغب NVIDIA في التعامل مع الصين). ومع ذلك، يبدو أن شركة هواوي نفت أنها تلقت مساعدة حكومية لتحقيق هذا الهدف.

ونظراً للتقدم الواضح الذي حققته شركة هواوي، وحقيقة أن الصين كانت تضخ المليارات في صناعة الرقائق، فسوف يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تبذل المزيد من الجهد.