حظر TikTok في ولاية أمريكية لحقوق حرية التعبير

كان من المفترض أن يدخل الحظر غير المسبوق على مستوى ولاية مونتانا لتطبيق الفيديو القصير الصيني، TikTok، حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، ولكن كما ذكرت رويترز، أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية دونالد مولوي أمرًا قضائيًا أوليًا قبل شهر واحد فقط من منع الحظر المذكور. وهذا يعني أنه في الوقت الحالي، يُسمح لـ ByteDance ومتاجر التطبيقات بمواصلة تقديم TikTok للمستخدمين داخل ولاية مونتانا، دون فرض غرامة قدرها 10000 دولار يوميًا من تاريخ بدء الحظر.

نُقل عن القاضي قوله إن الحظر "يتجاوز سلطة الدولة وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين" - مرددًا الطعن القانوني الذي قدمه خمسة منشئي TikTok في اليوم التالي للتوقيع على مشروع القانون في مايو، بالإضافة إلى دعوى قضائية أخرى رفعتها المحكمة. مالك المنصة، ByteDance، في وقت لاحق من نفس الشهر. وكان من المشكوك فيه أيضًا ما إذا كان بإمكان Google وApple فرض مثل هذا الحظر على مستوى الولاية بشكل فعال على متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

تمت صياغة مشروع القانون ذي الصلة في الأصل بناءً على ادعاءات بأن هذا التطبيق الصيني سيشارك البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وهو ما نفته ByteDance منذ فترة طويلة منذ رئاسة دونالد ترامب. "يتم تخزين بيانات مستخدم TikTok US في الولايات المتحدة، مع ضوابط صارمة على وصول الموظفين"، هذا ما زعمته الشركة مرة أخرى في أغسطس 2020 - ومرة أخرى من خلال حملة "الشفافية" الجديدة في وقت سابق من هذا العام، بالإشارة إلى "مشروع تكساس" لحماية الولايات المتحدة. بيانات المستخدم بمساعدة Oracle.

حتى الآن، لم تقم أي ولاية أمريكية أخرى بتمرير مشروع قانون لحظر TikTok. قد تحمل نتيجة قضية مونتانا المفتاح لمصير هذا التطبيق الصيني في بقية أنحاء البلاد.