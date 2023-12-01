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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

حازم الجندي: على المواطنين المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح المناسب .. فيديو

النائب الوفدى حازم
النائب الوفدى حازم الجندي

أكد النائب الوفد حازم الجندي، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا بالوفد، نشهد اليوم  مؤتمر المرج بمحافظة القاهرة للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي، لافتا إلى أن القائم على المؤتمر النائب عيد هيكل بحضور عدد كبير من قيادات الوفد وجميع أعضاء الهيئة العليا وأهالي المرج.


جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري في المرج بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من قيادات الوفد وأهالي المرج. 
 

وأضاف النائب الوفد، أن الجميع حضر اليوم لدعم دكتور عبد السند يمامة متوقعا أن يشارك المواطنون بإعداد كبيرة فى الإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يجدونه مناسب، وأن التصويت حق على كل مصري، ويجب على الجميع أن يدلى برأيه من خلال المشاركة.

 

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