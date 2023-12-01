تنفيذ 17 قافلة دعوية كبرى بمساجد الفيوم  

انطلقت اليوم اليوم الجمعة، (17) قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم ،وذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمى وكيل الوزارة والشيخ يحى محمد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ طه علي مسئول المساجد الحكومية، والشيخ فتحي جاد مسئول الإرشاد بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي الدعوي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التثقيفي، ومقارئ الأئمة وجمهور المساجد.

العلماء والأئمة يتحدثون عن "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم".

وتحدث أئمة الأوقاف والعلماء جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم"، موضحين أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل) وعقابه، يقول الحق سبحانه: "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ"، ويقول سبحانه: "وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ"، كما حذرنا سبحانه من مخالفة أمر رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال (جل وعلا): "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

وأكد العلماء أنه لا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا، حيث يقول سبحانه : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، ويقول سبحانه: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"، ويقول تعالى: "وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ"، ويقول (جل وعلا): "إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"، فما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل) ، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.

الجدي بالذكر أن كل هذه القوافل شملت إضافة إلى خطبة الجمعة فعاليات البرنامج التثقيفي،ومقارئ لأئمة الأوقاف والعلماء ، ومقارئ للجمهور من أجل تصحيح التلاوة، حفظ الله مصرنا من كل سوء ومكروه.