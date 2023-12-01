25 دقيقة.. التعادل يسيطر على ديربي الرياض بين الهلال والنصر

سيطر التعادل السلبي على أول 25 دقيقة من الشوط الأول من مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر الجارية الآن على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بقمة منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

تبادل الفريقان إهدار الفرص على كلا المرميين أبرزها فرصتين الهلال من ميتروفيتش وسالم الدوسري، فيها أهدر تاليسكا أخطر فرصة للنصر بعد وضعها من فوق الحارس لتعتلي العارضة.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كوليبالي – محمد البريك

الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز - مالكوم

الهجوم: ميشايل – ميتروفيتش – سالم الدوسري

بينما بدأ النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – لابورت – تيليس

الوسط: فوفانا – أوتافيو – بروزوفيتش

الهجوم: تاليسكا – رونالدو – ساديو ماني

مباراة الهلال ضد النصر الآن في ديربي الرياض مذاعة بشكل حصري عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض و أحمد النفيسة.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري رشن برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن فريق النصر الوصيف صاحب الـ 34 نقطة.