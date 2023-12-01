مدير أوقاف الفيوم يفتتح مسجد ناصر الكبير بعد إعادة تجديده

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة افتتاح مسجد ناصر الكبير بمدينة سنورس التابع لإدارة أوقاف سنورس ثان، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد سيد مدير الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، وألقى خطبة الجمعة عن "وحدة الصف الوطني والعربي خير رادع لعدونا".

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وكيل أوقاف الفيوم: وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا

وخلال خطبة الجمعة أكد مدير أوقاف الفيوم، أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا، حيث يقول سبحانه: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"، ويقول سبحانه: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"، ويقول تعالى: "وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ"، ويقول (جل وعلا): "إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"، فما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل)، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين السمحة، وذلك في اطار القرارت التي نظمتها الدولة، مشيدا بالجهود الذاتية من اهالى الخير فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، وقدم الشكر إلى جميع القائمين والمشاركين والمتبرعين والممولين فى اتمام تجديد هذا المسجد العظيم. الجدير بالذكر ان المسجد يضم مصلى للرجال ومصلى للنساء ودورات المياه والبدروم، وتم تجديده بجهود أهالي الخير، وتجهيزه على الوجه الأمثل.