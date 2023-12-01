أعلنت وزارة النقل، فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم الجمعة، بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن مصر حصلت على ثالث أكبر عدد أصوات بواقع 142 صوتًا من إجمالي 166 صوتًا صحيحًا.

وأشاد وزير النقل كامل الوزير، بحسب بيان اليوم الجمعة- بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، لافتًا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات، وتكليلاً لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن، حيث استمر التنسيق على مدار العامين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس، والذي احتفظت به منذ عام 1977.

وأضاف أن الفوز الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية يعد انتصارًا للإرادة والدبلوماسية المصرية.

وهنأ كامل الوزير، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة هذا الفوز الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدًا على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1948، يقع مقرها في لندن، وتستهدف السلامة والأمن البحري، ومكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن، ومكافحة التلوث البحري، وإرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ، وتحقيق نظام بحري مستدام.

وتتولى المنظمة البحرية الدولية رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية، كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا، وتتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد 5 لجان رئيسية وعدد 9 لجان فرعية منبثقة عنها، إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.